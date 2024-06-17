Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na samimi kabul

Oğlu motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan ve cezasız bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Ankara'da ağırlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Ankara’da bir araya geldiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul’daki Aksaray Kennedy Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybetmişti. Mahmud’un yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti.

Ölümlü kazanın ardından "Tutuklama emri yoktu" diyen Somali Cumhurbaşkanı "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuşmuştu.

Ayrıca Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verilmesi de tepkilere neden olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şikayetçinin vazgeçmiş olması böyle bir sonuç doğurdu" ifadelerini kullanmıştı.