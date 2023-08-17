Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, iki bakan, KKTC Hükümeti'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi’ni ele aldı.

Güncel 17.08.2023 22:14 Giriş: 17.08.2023 22:14

Güncelleme: 17.08.2023 22:15 Kaynak: ANKA

A- A A+

FOTOĞRAF: ANKA