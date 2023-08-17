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Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, iki bakan, KKTC Hükümeti'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi’ni ele aldı.

Güncel
  • 17.08.2023 22:14
  • Giriş: 17.08.2023 22:14
  • Güncelleme: 17.08.2023 22:15
Kaynak: ANKA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşıyla görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, iki bakan, KKTC Hükümeti'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi’ni ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, KKTC Hükümeti'nin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında Colonna'yı bilgilendirdi. Ayrıca görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi’nin ele alındığı kaydedildi. 

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