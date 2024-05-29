Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Temas Grubu üyeleriyle Madrid'e gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İİT ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de bir araya geldi.

Bakanımız @HakanFidan, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Madrid’de bir araya geldi. pic.twitter.com/aG7lykbuUe — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 29, 2024

İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının ardından Madrid'de düzenlenen çalışma toplantısında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha yer aldı.