Dışişleri Bakanı Fidan ile Hamas Heyeti Ankara’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Fidan, Türkiye'nin Barış Kurulu ve çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının sürdürüleceğini belirtti.