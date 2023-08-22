Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta bir araya geldi.

Ajans Haberleri 22.08.2023 23:16 Giriş: 22.08.2023 23:16

Güncelleme: 22.08.2023 23:17 Kaynak: İHA

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