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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta bir araya geldi.

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 23:16
  • Giriş: 22.08.2023 23:16
  • Güncelleme: 22.08.2023 23:17
Kaynak: İHA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi



Görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, PKK terör örgütü ile mücadele konusundaki beklentiler, ortak gündemin önemli bir başlığı olan su konusunda bilimsel ve akılcı temelde işbirliğine dayalı ve kesintisiz işleyen bir diyalogun sürdürülmesinin gerekliliği ele alındı. Ayrıca, İslam düşmanlığı ve kutsal değerlerimize yönelik aşağılık saldırılara karşı ortak girişimler ve bölgenin istikrarı ve refahına katkıda bulunacağına inandığımız Kalkınma Yolu Projesi de görüşüldü.

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