Dışişleri Bakanı Fidan: Irak ile terörle mücadele mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı" dedi.

Fidan, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

IRAK VATANDAŞLARINA VİZE SERBESTİSİ BAŞLIYOR

Fidan ayrıca "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak" dedi.

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