Dışişleri Bakanı Fidan, İran'a gidiyor: Abbas Erakçi ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın İran'a ziyarette bulunacağı ve aralarında üst düzey İranlı yetkililerin de olduğu çok sayıda isimle bir araya geleceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını ele alması, bu çerçevede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "liderliğinde" YDİK'nin müteakip dokuzuncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, güvenlik ve "terörle mücadele" konularında görüşmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasını ele alması planlanan Fidan'ın, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle ilgili de görüşmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgenin yeniden imarı konusunda istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da ele alınacağı belirtildi.