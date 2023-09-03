Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular gündeme alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Tahran’da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, basın toplantısının ardından resmi temasları kapsamında Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. Fidan ve Reisi’nin görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı.