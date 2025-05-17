Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.