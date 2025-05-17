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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Güncel
  • 17.05.2025 23:43
  • Giriş: 17.05.2025 23:43
  • Güncelleme: 18.05.2025 00:00
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

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