Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.