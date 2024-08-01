Dışişleri Bakanı Fidan, İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.