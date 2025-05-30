Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Her iki görüşmede Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ve Suriye konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dişişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ve Suriye konularının ele alınığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes planını İsrail'e ve aracılar aracılığıyla da Hamas'a iletmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehinelerin ailelerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan yeni ateşkes planını kabul edeceğini söylemişti. Hamas ise henüz resmi açıklama yapmazken Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" dedi. Naim öneriyi incelemeye devam ettiğini söyledi.