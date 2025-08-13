Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da

Giriş / Abone Ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dünya
  • 13.08.2025 22:17
  • Giriş: 13.08.2025 22:17
  • Güncelleme: 13.08.2025 22:18
Kaynak: İHA
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

