Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı, Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Katar, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistanlı yetkililerle bugün (22 Mart) telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.