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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 22:38
  • Giriş: 17.12.2023 22:38
  • Güncelleme: 17.12.2023 22:38
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. 


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi. 
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi. 

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