Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan’ın yarın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 5 Eylül 2024 tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş insanlarıyla da bir araya gelecektir" denildi.