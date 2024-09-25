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Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Dünya
  • 25.09.2024 19:29
  • Giriş: 25.09.2024 19:29
  • Güncelleme: 25.09.2024 19:30
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib ile görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, Bouhabib’in Fidan’a Lübnan’daki durumla ilgili bilgi verdiğini aktararak, Bouhabib’in Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Bakan Fidan’ın, görüşmede, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardığı belirtilerek, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

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