Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile telefonda görüşerek, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile telefonda görüşerek, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.