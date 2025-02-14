Dışişleri Bakanı Fidan, Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü.

İki Bakan, ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede savunma sanayi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Görüşmede Suriye'deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi.

Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler de ele alındı.