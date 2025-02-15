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Dışişleri Bakanı Fidan, Münih'te IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Güncel
  • 15.02.2025 23:42
  • Giriş: 15.02.2025 23:42
  • Güncelleme: 15.02.2025 23:45
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Münih'te IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

61. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları devam ediyor.

Fidan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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