Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Gambiya’da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Güncel 04.05.2024 22:33 Giriş: 04.05.2024 22:33

Güncelleme: 04.05.2024 22:36 Kaynak: İHA

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AA