Dışişleri Bakanı Fidan, resmi temaslar için Mısır'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.