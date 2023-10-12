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Dışişleri Bakanı Fidan, resmi temaslar için Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Güncel
  • 12.10.2023 21:44
  • Giriş: 12.10.2023 21:44
  • Güncelleme: 12.10.2023 21:46
Kaynak: iHA
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi temaslar için Mısır'a gidiyor
FOTOĞRAF: depophotos

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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