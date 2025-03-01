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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Dünya
  • 01.03.2025 15:51
  • Giriş: 01.03.2025 15:51
  • Güncelleme: 01.03.2025 15:54
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.

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