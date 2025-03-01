Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.