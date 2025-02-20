Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Johannesburg’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi. Bu çerçevede, son dönemde yapılan görüşmeler ele alındı.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'YLA DA BİR ARAYA GELDİ

Fidan, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bugün (20 Şubat) G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa sonuç bulmaya yönelik ortaya atılan fikirler değerlendirildi. Gazze'deki durum ele alındı ve Filistinlilerin anayurtlarından uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.