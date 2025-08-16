Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yaptığı görüşme ele alındı.
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı. Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini ve Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.