Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı. Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini ve Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.