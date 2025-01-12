Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Suriye Geçici Hükümetin

Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da temaslarını sürdürüyor.

Fidan başkent Riyad’da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.

Fidan, temasları çerçevesinde daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelmişti.