Dışişleri Bakanı Fidan yarın Madrid'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet kapsamında yarın İspanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte yarın İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sayın Bakanımız, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs 2024 tarihinde Madrid’i ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır."