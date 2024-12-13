Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Ürdün’de yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün Akabe’deki Suriye konulu toplantıya katılacak. Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 14 Aralık 2024 tarihinde Ürdün’ün, Suriye’deki gelişmelerin ele alınacağı toplantıya ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bahreyn ve ABD Dışişleri Bakanları’nın katılacağı toplantıya Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katılacak. Suriye’deki mevcut durumun görüşüleceği toplantıda geçiş döneminde uluslararası toplumun sağlayabileceği destek ele alınacak. Öğle saatlerinde başlaması beklenen toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler de yapacak.