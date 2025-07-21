Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra Cuma günü İstanbul'da yapılacak olan nükleer müzakereler ele alındı.