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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, , İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine 3 Eylül’de (yarın) İran’a gidecek.

Güncel
  • 02.09.2023 14:00
  • Giriş: 02.09.2023 14:00
  • Güncelleme: 02.09.2023 14:01
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”

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