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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Güncel
  • 16.07.2025 18:12
  • Giriş: 16.07.2025 18:12
  • Güncelleme: 16.07.2025 18:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti. Bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

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