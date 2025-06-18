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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

Güncel
  • 18.06.2025 19:25
  • Giriş: 18.06.2025 19:25
  • Güncelleme: 18.06.2025 19:27
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

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