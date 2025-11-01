Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üç hafta önce Ankara’da ağırladığı Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in davetiyle yarın Bağdat’a gidecek.

Ziyarette, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra su kaynakları, enerji, güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi gibi konular görüşülecek.

Fidan’ın temaslarında, Türkiye’nin Irak’taki istikrarın güçlenmesine ve sınır aşan sular konusunda teknik işbirliğine hazır olduğuna vurgu yapması bekleniyor.

Eylülde yeniden faaliyete geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ve enerji alanında yeni bir anlaşma olasılığı da gündemdeki konular arasında.

Bakanın yarın ziyaret edeceği Irak, seçim arefesinde bulunuyor. Irak Temsilciler Meclisi seçimleri 11 Kasım 2025'te düzenlenecek.

IRAK'LA İLİŞKİLER

Nisan 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında güvenlik, ticaret, su ve ulaştırmadan tarıma kadar birçok alanda 27 anlaşma imzalanmış, “Stratejik Çerçeve Anlaşması”yla işbirliği mekanizmaları kurulmuştu.

Bu sürecin ardından başka temaslar da geldi.

Irak Başbakanı Sudani 8 Mayıs 2025’te Ankara’yı ziyaret etmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında 11 yeni belgeye imza atılmıştı.

Fidan ise son olarak Ocak 2025’te Bağdat’a gitmişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise eylül itibarıyla 12 milyar dolara ulaştı.