Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı.

A- A A+

ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre, iki bakan görüşmede Gazze’deki son gelişmeleri ele aldı. Fidan'ın, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor