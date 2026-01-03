Giriş / Abone Ol
Dışişleri Bakanlığı: ABD-Venezuela krizinde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Venezuela’nın istikrarına önem verdiklerini vurgulayarak tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı. Türkiye’nin krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için yapıcı katkıya hazır olduğu belirtildi.

  • 03.01.2026 17:00
  • Giriş: 03.01.2026 17:00
  • Güncelleme: 03.01.2026 17:12
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: ABD-Venezuela krizinde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'daki saldırısına ilişkin, "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankara'dan ilk açıklama saldırıdan saatler sonra geldi. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen yazılı açıklamada, Türkiye'nin krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için tarafların itidalli davranması için çağrı yapıldı.

Yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

