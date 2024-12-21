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Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığını bildirdi. Bakanlık yaralı iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığını kaydetti.

Güncel
  • 21.12.2024 10:30
  • Giriş: 21.12.2024 10:30
  • Güncelleme: 21.12.2024 10:35
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 2 Türk vatandaşınında yaralandığını, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'daki saldırı anı / AA

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Almanyada Noel pazarına saldırı: 2 kişi öldü, 60dan fazla kişi yaralandı
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