Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 2 Türk vatandaşınında yaralandığını, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'daki saldırı anı / AA

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.