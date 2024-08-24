Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi
Dışişleri, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirdi. Bakanlık, saldırıya ilişkin tüm gelişmelerin takip edildiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."
Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir.— T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) August 24, 2024
Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. @TC_DusseldorfBK
Başkonsolosluğumuza ulaşmak için:
+49 1511 9605102
Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.