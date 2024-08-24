Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir.



Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. @TC_DusseldorfBK

Başkonsolosluğumuza ulaşmak için:

+49 1511 9605102 — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) August 24, 2024

Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.