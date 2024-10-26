Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği ve iki İran askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in bölgedeki bütün ülkelere saldırdığı ve bölgeyi daha büyük bir savaşın eşiğine getirdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."

İran ordusu, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda 2 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Askerlerin hangi bölgede hayatını kaybettiği ise bilinmiyor.