Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 kişi yarın Türkiye'ye getirilecek'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan ve hâlâ İsrail'de bulunan 14 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Sumud Filosu'nda alıkonulan 36 Türk vatandaşı, 4 Ekim'de gerçekleştirilen özel bir uçak seferiyle İstanbul'a getirilmişti.

Keçeli, kalan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, şunları kaydetti:

"Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

36 TÜRK VATANDAŞI VE DİĞER AKTİVİSTLERİN BİR KISMI TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu.