Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki işgaline tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın devrilmesinden iki gün sonra Suriye'de işgale başlayan İsrail'i eleştirdi.

Esad'ın devrilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlğı, akabinde gerçekleşen İsrail işgali için ise, "İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir" dedi.

İsrail’in ayrıştırma bölgesine girmesi ve Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:



“İsrail’in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.”