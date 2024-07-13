Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in, El-Mevasi’deki saldırısı, Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırının, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşaması olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, El-Mevasi’deki saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırının İsrail hükümetinin yok etme planının bir aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır" denildi.

İsrail'in ateşkes yerine bir kez daha kan dökmeyi tercih ettiği ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'e destek veren ülkelere de "Bu barbarlığa son verin" çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelre yer verildi:

"İsrail’in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir."