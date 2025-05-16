Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi bugün İstanbul'da yapılacak

Rusya ve Ukrayna arasında barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul’da iki ayrı üçlü toplantı yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısının ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısının yapılacağını bildirdi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre bugün saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı ve saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.