Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi bugün İstanbul'da yapılacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, bugün İstanbul’da iki ayrı üçlü toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelecek.
Kaynak: ANKA
Rusya ve Ukrayna arasında barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul’da iki ayrı üçlü toplantı yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısının ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısının yapılacağını bildirdi.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre bugün saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı ve saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.