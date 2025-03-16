Dışişleri Bakanlığı: Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha vurguluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki fiili durumun uluslararası hukukun ihlalini teşkil ettiğini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklendiğini bildirdi.

Bakanlık, Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'daki Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 11 yıl önce "gayrimeşru" bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği belirtilerek, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yarımada'nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Kırım'daki gelişmelerin yakından izlenmesi ve uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının sürdürüleceği ifade edildi.