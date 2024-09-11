Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile Güney Kıbrıs savunma işbirliği protokolüne kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin yol haritası imzalanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz. ABD makamlarınca geçtiğimiz haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir. Bu çerçevede bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan ve garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandı. Pentagon, "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliği için önemli" diyerek duyurdu. ABD, 2 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.