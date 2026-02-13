Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye Suriye tepkisi: "Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Suriye kararlarına ilişkin açıklama yaparak “Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz”

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ‘Suriye’de Türkiye’nin rolünü göz ardı edildiği’ ve ‘Türkiye’de ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı’ kaydedildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. 'Kuzeydoğu Suriye’deki durum' konulu karar, Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu’na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz.

Öte yandan, 'Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi' konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez. Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."