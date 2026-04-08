Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması: İsimler yok, ‘taraflar’ var

ABD ve İran arasında varılan 2 haftalık ateşkes anlaşması hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaşın 40'ıncı günde 2 hafta sürecek ateşkes üzerinde uzlaşıldı.

Böylece İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırılarını durdurdu. İran da Hürmüz Boğazı'nı açtı ve gemilerin geçmesine izin verdi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve uygulanmasını beklediklerini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."