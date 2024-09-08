Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ayşenur Ezgi Eygi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de İsrailliler tarafından öldürülen Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."