Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün meydana gelen ve faciaya dönüşen yangının yankıları sürerken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaşanan can kayıplarından dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Halk Cumhuriyeti halkına başsağlığı diledi.
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Halk Cumhuriyeti halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün (26 Kasım) meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ÇHC halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."