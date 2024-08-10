Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'fidye için kaçırılan' vatandaş hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına ilişkin konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Güncel
  • 10.08.2024 18:12
  • Giriş: 10.08.2024 18:12
  • Güncelleme: 10.08.2024 18:17
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'fidye için kaçırılan' vatandaş hakkında açıklama
ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrailin okul saldırısına tepki
Edirnede fidye operasyonu: Hint işçi kurtarıldı, Pakistanlı çete yakalandı
BirGün'e Abone Ol