Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes için Katar'a teşekkür

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yarın sabah başlayacak ateşkes hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, ateşkesin olumlu olduğu belirtilirken ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle Katar'a teşekkür edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yarın sabah başlayacak ve 4 gün sürecek ateşkese ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ateşkesin "akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu olduğu" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında Filistin meselesinin kalıcı çözümü için iki devletli çözüm çağrısı tekrarlanırken ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle Katar'a teşekkür edildi.

Gazze'de yarın saat 10.00'da başlayacak ateşkesin 4 gün sürmesi beklenirken esir takasının ilk etabı ise sabah 06.00'da gerçekleştirilecek.